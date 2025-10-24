WM-Quali: Neuendorf erwartet Gruppensieg

Trotz des holprigen Starts der Nationalmannschaft in die WM-Qualifikation glaubt der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an klare Verhältnisse nach den ausstehenden beiden Partien. "Dass wir uns direkt für die Endrunde in den USA qualifizieren", antwortete Bernd Neuendorf in der Frankfurter Rundschau auf die Frage, was er im November von der Auswahl erwarte.

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann tritt am 14. November in Luxemburg an, drei Tage später geht es in Leipzig gegen die Slowakei. Das DFB-Team führt die Gruppe A mit neun Zählern auf dem Konto vor den punktgleichen Slowaken an. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Endrunde im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko. Die Auslosung der Vorrundengruppen ist für den 5. Dezember in Washington terminiert.

Mit Blick auf die WM-Ziele formuliert Neuendorf diplomatisch: "Ich bin mit vielen Kollegen aus anderen Verbänden regelmäßig im Austausch. Und ich kann Ihnen versichern: Wenn wir uns für die WM qualifiziert haben, wird uns niemand gerne in seiner Gruppe sehen."