Alexandra Popp und Co. wollen das nächste Sommermärchen schreiben, der dritte Stern soll her: Die DFB-Frauen starten am Montag gegen Marokko in die WM. Doch die Vorbereitung verlief suboptimal.

Mit dem dritten Stern im Visier und enormen Erwartungen auf den Schultern rückten Alexandra Popp und Co. noch einmal ganz eng zusammen. Auf dem Rasen des Lakeside Stadium im nasskalten Melbourne posierten die deutschen Fußballerinnen vor dem Abschlusstraining mit strahlenden Gesichtern, aber auch fest entschlossen für ein Gruppenfoto. Eines, das sie im besten Fall schon bald an den Beginn ihres erhofften WM-Sommermärchens im australischen Winter erinnern soll.

"Wir wollen die Menschen mitnehmen, emotionalisieren, Freude vermitteln", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem wichtigen und seit Wochen herbeigesehnten Auftaktspiel am Montag gegen den WM-Debütanten Marokko.

Wohl wissend, dass ihre Mannschaft in der Vorbereitung teils meilenweit von einer weltmeisterlichen Form entfernt war - und der Abwehralarm die Vorfreude deutlich trübt.