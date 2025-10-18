Woltemade-Treffer zu wenig für Newcastle

Trotz eines sehenswerten Treffers von Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade hat Newcastle United in der englischen Premier League einen Rückschlag kassiert. Woltemade traf fünf Tage nach seinem Siegtor in der WM-Qualifikation in Nordirland beim 1:2 (0:1) bei Brighton & Hove Albion zum zwischenzeitlichen Ausgleich per Hacke(76.), doch am Ende jubelte Brightons Teammanager Fabian Hürzeler.

Matchwinner der Gastgeber war Doppel-Torschütze Danny Welbeck (41., 84.). Newcastle liegt nach der dritten Niederlage im achten Saisonspiel weiter im Tabellenmittelfeld.

Spitzenreiter bleibt der FC Arsenal. Der Ex-Meister gewann durch ein Tor von Leandro Trossard (58.) mit 1:0 (0:0) beim FC Fulham. Manchester City setzte derweil dank Erling Haaland seine Erfolgsserie fort. Der norwegische Torjäger traf beim 2:0 (0:0) gegen den FC Everton doppelt (58., 63.). Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola ist nun seit Ende August in acht Pflichtspielen ungeschlagen und liegt weiter drei Punkte hinter Arsenal.