Wück ruft Kampf ums DFB-Tor aus - Winkler debütiert

Auch die Olympia-Heldin muss sich neu beweisen: Fußball-Bundestrainer Christian Wück hat vor den letzten Länderspielen des Jahres den Kampf um die Nummer eins eröffnet. "Wir werden in den Nations-League-Spielen mit Ann-Katrin Berger und den jungen Torhüterinnen, die jetzt dabei sind, schauen, wer sich durchsetzen wird für die EM", sagte Wück vor den Testspielen beim EURO-Gastgeber Schweiz am Freitag (20.00 Uhr/ZDF-Livestream) und gegen Italien am Montag (20.30 Uhr/ARD) in Bochum.