Wunder bleibt aus: TSG gewinnt, verpasst aber Play-offs

Das Wunder ist ausgeblieben: Die TSG Hoffenheim hat den Sprung in die Play-offs der Europa League verpasst. Die personell dezimierte Mannschaft von Trainer Christian Ilzer gewann zwar am Donnerstagabend beim RSC Anderlecht 4:3 (1:1) und feierte so den zweiten Sieg in der Ligaphase. Die für ein Weiterkommen benötigte Schützenhilfe auf den anderen Plätze blieb aber aus, der TSG fehlte am Ende lediglich ein Punkt.

"Wir wussten, dass viele Spieler fehlen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Am Ende wurde es ein bisschen eng, das war unnötig", sagte der künftige Münchner Tom Bischof bei Nitro: "Das gibt uns viel Halt und gute Energie für die nächsten Spiele."

Robin Hranac (41.), Bischof (54.), David Mokwa (59.) und Adam Hlozek (65.) trafen für Hoffenheim, das sich nun mit frischem Selbstvertrauen voll auf den Abstiegskampf in der Bundesliga konzentrieren kann. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) muss der Tabellen-15. zu Meister Bayer Leverkusen. Luis Vazquez (18.), Keisuke Goto (79.) und der frühere Bremer Ludwig Augustinsson (88.) erzielten die Tore für den belgischen Vertreter.

"Das ist ein Lazarett, wie ich es größer in meiner Trainerkarriere auch noch nicht erlebt habe", hatte Ilzer vor dem Spiel betont. Und so fehlten in Belgien unter anderem Andrej Kramaric und Anton Stach bei den Gästen, die trotzdem ordentlich in das Spiel fanden - bis Vazquez mit seinem tollen Schlenzer für den ersten Dämpfer sorgte. Im Anschluss blieb Anderlecht die gefährlichere Mannschaft, der Hoffenheimer Ausgleich durch Hranac kurz vor der Pause fiel etwas aus dem Nichts.

Im zweiten Durchgang präsentierte sich dann ein anderes Bild. Bischof brachte die TSG mit einem Flachschuss in Führung, nur fünf Minuten später erhöhte Mokwa. Spätestens als Hlozek das 4:1 erzielte, rückten bei den Hoffenheimern die Ergebnisse auf den anderen Plätzen in den Fokus.