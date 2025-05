Zwei Reus-Assists: Nächste Niederlage für Galaxy

Trotz zweier Vorlagen des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Marco Reus hat Meister Los Angeles Galaxy in der US-amerikanischen MLS die nächste bittere Pleite kassiert. Vier Tage nach der 0:1-Niederlage bei den New York Red Bulls schenkte der Tabellenletzte der Western Conference beim 2:3 (2:0) gegen Philadelphia Union eine Zwei-Tore-Führung her und verlor durch einen Treffer in der Nachspielzeit.