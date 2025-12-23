Fußball-WM 2026
WM 2026: Neymar will zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko - und gibt Finale-Versprechen ab
- Veröffentlicht: 23.12.2025
- 12:31 Uhr
- Maximilian Kayser
Weltstar Neymar hat seit zwei Jahren aufgrund von Verletzungen nicht mehr für seine Nationalmannschaft gespielt. Dennoch gibt er ein großes WM-Versprechen ab.
Von Maximilian Kayser
Die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wirft als größte Weltmeisterschaft jemals ihre Schatten voraus. Natürlich will jeder Topspieler sein Land zum WM-Titel führen - nicht nur Cristiano Ronaldo mit über 40 Jahren, sondern auch Neymar. Doch die vergangenen Jahre waren für den brasilianischen Superstar alles andere als leicht.
Denn zuletzt spielte Neymar im Oktober 2023 für seine Nationalmannschaft. In einem WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay zog er sich einen Kreuzband- und Meniskusriss zu. Wie der Transfer-Journalist Fabrizio Romano auf "X" nun zitiert, will der 33-Jährige dennoch mit allen Mitteln zum Turnier - und verspricht seiner Nation einiges.
"Das Unmögliche tun": Neymar will den WM-Titel
Er will Brasilien zum Titel führen: "Wir werden alles Mögliche und auch das Unmögliche tun, um den WM-Titel nach Brasilien zu holen. Im Juli könnt ihr mich daran messen. Hey Ancelotti, hilf uns!"
Mit dem neuen Trainer Carlo Ancelotti holte sich der brasilianische Verband maximale Fußballexpertise - und jemanden, der weiß, wie man die größten Titel der Fußballwelt holt. Neymar selbst will seinen Teil dazu beitragen: "Wenn wir das Finale erreichen… ich verspreche, ich werde ein Tor schießen“.
Das größte Problem für Neymar: Unter Ancelotti wurde er noch nicht einmal berufen, auch wenn er in dieser Saison zumindest für seine Verhältnisse etwas Spielzeit sammeln konnte - 20 Mal wurde er für Santos in der brasilianischen Liga eingesetzt.
Allerdings hatte er jetzt schon wieder eine Operation am Innenmeniskus. Die letzten Spiele der Saison spielte er sogar verletzt - um seinen Herzensverein vor dem Abstieg zu retten. Das klappte: In den letzten fünf Saisonspielen fehlte er nur einmal und erzielte als Kapitän fünf Treffer. Drei Siege und zwei Unentschieden brachten den Klassenerhalt. Die Frage ist: Hat das die Verletzung verschlimmert?
Ex-Weltmeister sprechen sich für Neymar aus
Eine schwere Entscheidung für den italienischen Coach Ancelotti, schließlich ist Neymar der Rekordtorschütze seines Landes - sogar vor Pele. Im Interview mit "Sport Bild" sprachen sich zwei Weltmeister von 2002 für Neymar aus. Für den Ex-Leverkusener Roque Junior ist klar: "Wenn Neymar fit ist, muss man ihn wegen seiner Qualitäten aufstellen".
Kleberson zieht einen Vergleich zu 2002: "Wir wissen, dass es heute sehr schwierig ist, auf Neymar zu zählen. Aber die Geschichte von Ronaldo bei der WM 2002 hat uns viel gelehrt. Er hatte ebenfalls Knieverletzungen, war körperlich nicht in Bestform. Aber er war der Spieler des Turniers. Spieler wie er und Neymar sind von einem anderen Planeten".
Sicher ist: Carlo Ancelotti hat viel Arbeit und schwere Entscheidungen in Brasilien vor sich. Aktuell gehört Brasilien für viele Experten nicht einmal zu den Top-Favoriten, in der WM-Qualifikation in Südamerika wurde man sogar nur Fünfter.