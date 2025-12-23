- Anzeige -

"Das Unmögliche tun": Neymar will den WM-Titel Er will Brasilien zum Titel führen: "Wir werden alles Mögliche und auch das Unmögliche tun, um den WM-Titel nach Brasilien zu holen. Im Juli könnt ihr mich daran messen. Hey Ancelotti, hilf uns!" Mit dem neuen Trainer Carlo Ancelotti holte sich der brasilianische Verband maximale Fußballexpertise - und jemanden, der weiß, wie man die größten Titel der Fußballwelt holt. Neymar selbst will seinen Teil dazu beitragen: "Wenn wir das Finale erreichen… ich verspreche, ich werde ein Tor schießen“.

Das größte Problem für Neymar: Unter Ancelotti wurde er noch nicht einmal berufen, auch wenn er in dieser Saison zumindest für seine Verhältnisse etwas Spielzeit sammeln konnte - 20 Mal wurde er für Santos in der brasilianischen Liga eingesetzt. WM 2026: Das sind die zwölf Gruppen für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko Allerdings hatte er jetzt schon wieder eine Operation am Innenmeniskus. Die letzten Spiele der Saison spielte er sogar verletzt - um seinen Herzensverein vor dem Abstieg zu retten. Das klappte: In den letzten fünf Saisonspielen fehlte er nur einmal und erzielte als Kapitän fünf Treffer. Drei Siege und zwei Unentschieden brachten den Klassenerhalt. Die Frage ist: Hat das die Verletzung verschlimmert?

