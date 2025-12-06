Julian Nagelsmann äußerte sich am Rande der WM-Auslosung in Washington D.C. positiv über die deutsche Gruppe. Mit Curacao trifft das DFB-Team unter anderem auf den kleinsten Teilnehmer der WM-Geschichte.

Julian Nagelsmann federte zu den Klängen des Mega-Hits "YMCA" der Village People aus dem Kennedy Center ins winterlich verschneite Washington, der Bundestrainer hatte sichtlich gute Laune. Kein Wunder: Bei der vorweihnachtlichen Bescherung in der US-Hauptstadt hatte Nagelsmann das große Los gezogen - und gleich wieder den fünften Stern im Sinn.

"Jede Mannschaft, die mitspielt, hat den Drang und die Lust, das Turnier zu gewinnen", sagte der Bundestrainer mit Blick auf die XXL-WM 2026, bei der er wie am Freitagabend am Potomac River "eine großartige Show" erwarte. Am liebsten mit der Krönung am 19. Juli im MetLife Stadium. "Ich verspreche", sagte Nagelsmann, "dass wir gut drauf und in guter Verfassung sein werden."

Die Vorrundengruppe E, in die seine Elf gelost worden war, bietet den perfekten Auftakt. "Machbar", nannte sie Nagelsmann, zugleich werde der viermalige Weltmeister aber gegen die "Wundertüte" Curacao, den Afrikameister Elfenbeinküste und Ecuador "von Beginn an gefordert. Das ist nichts, wo wir leicht durchmarschieren werden."

Und das soll es auch nicht sein. "Es geht darum, jeden Tag das Beste aus uns herauszuholen", sagte Nagelsmann über das Mammutturnier in den USA, Mexiko und Kanada, bei dem die quälend lange Ziehung unter goldenen Kronleuchtern einen weiteren Vorteil brachte: Weil die Spielorte für das DFB-Team in der "Eastern" und "Central Region" liegen, kann ein Base Camp im favorisierten Südosten der USA anvisiert werden.