- Anzeige -
- Anzeige -
Gruppen für die Endrunde stehen fest

WM 2026: Das sind die zwölf Gruppen für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko

  • Aktualisiert: 05.12.2025
  • 23:33 Uhr
  • ran.de

Am Freitag fand in Washington die Auslosung der Gruppen für die WM 2026 statt. ran zeigt alle Gruppen im Überblick.

Am Freitagabend wurden die Gruppen für die Vorrunde der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost.

Allerdings beinhalten nach der Auslosung in Washington einige Gruppen noch Platzhalter, weil noch nicht alle 48 Teams für die Endrunde feststehen.

Im März 2026 finden noch WM-Qualifikations-Playoffs statt, bis dann wirklich alle Tickets für die Endrunde vergeben sind. ran zeigt alle WM-Gruppen im Überblick.

- Anzeige -
- Anzeige -

Die Gruppen der WM-Endrunde 2026 im Überblick:

  • Gruppe A: Mexiko, Südkorea, Südafrika, Playoff-Sieger aus Europa (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien oder Irland)
  • Gruppe B: Kanada, Schweiz, Katar, Playoff-Sieger aus Europa (Wales, Bosnien-Herzegowina, Italien oder Nordirland)
  • Gruppe C: Brasilien, Marokko, Schottland, Haiti
  • Gruppe D: USA, Australien, Paraguay, Playoff-Sieger aus Europa (Türkei, Rumänien, Slowakei oder Kosovo)
  • Gruppe E: Deutschland, Ecuador, Elfenbeinküste, Curacao
  • Gruppe F: Niederlande, Japan, Tunesien, Playoff-Sieger aus Europa (Ukraine, Schweden, Polen oder Albanien)
  • Gruppe G: Belgien, Iran, Ägypten, Neuseeland
  • Gruppe H: Spanien, Uruguay, Saudi-Arabien, Kap Verde
  • Gruppe I: Frankreich, Senegal, Norwegen, interkontinentaler Playoff-Sieger (Irak, Bolivien oder Suriname)
  • Gruppe J: Argentinien, Österreich, Algerien, Jordanien
  • Gruppe K: Portugal, Kolumbien, Usbekistan, interkontinentaler Playoff-Sieger (DR Kongo, Jamaika oder Neukaledonien)
  • Gruppe L: England, Kroatien, Panama, Ghana
- Anzeige -
News und Videos zur WM 2026
President Trump Attends World Cup Draw At Kennedy Center
News

WM-Auslosung: DFB-Gegner aus Südamerika und Afrika

  • 05.12.2025
  • 23:34 Uhr
Nick Woltemade (m.) rettete das DFB-Team
News

WM 2026: Wer ist dabei, wer fehlt, wer zittert?

  • 05.12.2025
  • 23:32 Uhr
2247032568
News

WM 2026 Quali: Wann finden die Playoffs statt?

  • 05.12.2025
  • 23:32 Uhr
Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

Kommentar zur WM-Auslosung: Für DFB-Team härter als viele denken

  • 05.12.2025
  • 23:16 Uhr
Rettig Nagelsmann
News

Pressestimmen: "Nagelsmann kann sich Grinsen nicht verkneifen"

  • 05.12.2025
  • 22:45 Uhr
Nagelsmann
News

Nagelsmann über DFB-Gruppe: "Nicht super leicht, aber machbar"

  • 05.12.2025
  • 21:39 Uhr
Nagelsmann
News

Deutsche WM-Gegner: Curacao, Elfenbeinküste, Ecuador im Porträt

  • 05.12.2025
  • 21:20 Uhr
Mexiko ist Co-Ausrichter der WM
News

Wie 2010: WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika

  • 05.12.2025
  • 21:01 Uhr
Julian Nagelsmann und Rudi Völler bei der Auslosung
News

Nagelsmann: WM-Gruppe "machbar"

  • 05.12.2025
  • 20:47 Uhr
Tenor Andrea Bocelli bei der WM-Auslosung
News

WM 2026: DFB erwischt einfache Gruppe, aber ...

  • 05.12.2025
  • 20:02 Uhr