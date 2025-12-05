Am Freitag fand in Washington die Auslosung der Gruppen für die WM 2026 statt. ran zeigt alle Gruppen im Überblick.

Am Freitagabend wurden die Gruppen für die Vorrunde der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost.

Allerdings beinhalten nach der Auslosung in Washington einige Gruppen noch Platzhalter, weil noch nicht alle 48 Teams für die Endrunde feststehen.

Im März 2026 finden noch WM-Qualifikations-Playoffs statt, bis dann wirklich alle Tickets für die Endrunde vergeben sind. ran zeigt alle WM-Gruppen im Überblick.