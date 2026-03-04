FC Arsenal holt Big Points im Titelrennen - Manchester City patzt

Der FC Arsenal hat sich im engen Meisterrennen der Premier League dank Jubilar Bukayo Saka wieder abgesetzt. Manchester City ließ gegen Nottingham Forest Punkte liegen.

In seinem 300. Einsatz für die Gunners schoss der englische Nationalstürmer den Spitzenreiter zum 1:0 (1:0) bei Brighton & Hove Albion, Verfolger Manchester City kam gegen Nottingham Forest nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus und hat nun in der Premier League sieben Punkte Rückstand - bei einem Spiel weniger.

Saka traf gegen die Mannschaft von Teammanager Fabian Hürzeler früh mit einem Schuss von der Strafraumkante für Arsenal (9.).

Nationalspieler Kai Havertz wurde in der 59. Minute für Viktor Gyökeres eingewechselt.

In Manchester gingen die "Skyblues" durch Antoine Semenyo (31.) und Rodri (62.) zweimal in Führung, Forest glich jeweils aus.

Erst war Morgan Gibbs-White (56.) für den Abstiegskandidaten erfolgreich, dann Elliot Anderson (76.).

Arsenal hat noch acht Saisonspiele zu bestreiten, City neun.