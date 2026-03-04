Nach Monaten voller Misserfolge ist Manchester United zurück in der Erfolgsspur. Verantwortlich dafür ist vor allem ein Mann. Von Franziska Wendler "Da Manchester United derzeit auf dem sechsten Platz der Premier League steht, hat die Vereinsführung widerwillig entschieden, dass es an der Zeit ist, eine Veränderung vorzunehmen. Dies gibt der Mannschaft die besten Chancen auf eine möglichst hohe Platzierung in der Premier League." Mit diesen Worten verkündeten die Red Devils am 5. Januar die Entlassung von Trainer Ruben Amorim. Seit Anfang November hatte der Klub nur drei Ligaspiele gewonnen. Neben schwachen sportlichen Ergebnissen kamen zudem Streitigkeiten über die Kaderplanung. Der so geschichtsträchtige Premier-League-Gigant war schwer angeschlagen. An Schule vorbeigerast: United-Star verliert Führerschein Rund zwei Monate sind seitdem vergangenen. Das Bild, welches ManUnited aktuell abgibt, hat mit dem zu Jahresbeginn aber kaum noch etwas zu tun. Statt Enttäuschungen gibt es im Old Trafford Erfolge, statt Tristesse einen festen Blick nach Europa.

Manchester United: Carrick sorgt für Aufschwung Zu verdanken haben Spieler, Verantwortliche und Fans dies einem Mann: Michael Carrick. Der ehemalige Mittelfeldspieler, der von 2006 bis 2018 selbst zwölf Jahre für United kickte, ist der Neue auf der Trainerbank. Und ihm scheint etwas zu gelingen, was unzählige Coaches vor ihm vergeblich versuchten: erfolgreiche Ergebnisse und die Wiederkehr eines verloren geglaubten Selbstbildes. In den ersten neun Premier-League-Spielen coachte er United zu sieben Siegen und zwei Unentschieden. Neben Ange Postecoglou, der bei seinem Amtsantritt bei Tottenham Hotspur ebenfalls 23 Punkte sammelte, hat er nun die beste Bilanz aller Cheftrainer nach neun Partien in der Historie des britischen Oberhauses.

Manchester United: Spieler im Abseits wieder wichtig Statt Rang sechs steht in der Tabelle inzwischen Rang drei und ein Champions-League-Platz zu Buche. Siege gegen Tabellenführer Arsenal und Stadtrivale Manchester City brachten zudem ein Gefühl von Aufschwung. Die von Amorim etablierte Dreierkette musste dem klassischen 4-2-3-1-System weichen. Eine Rückbesinnung, von der unterschiedliche Spieler profitieren. Spieler, die mitunter längst ins Abseits geraten waren. Der unter Amorim noch aussortierte Kobbie Mainoo ist unter Carrick wieder gesetzt und zeigt mit seiner Ruhe und Präsenz am Ball die Qualitäten, die ihn einst auszeichneten. Sommer-Neuzugang Benjamin Sesko kommt derweil ebenfalls in Fahrt - als Joker und in der Startelf. In den vergangenen fünf Spielen erzielte er vier Tore. Und auch die etablierten Akteure haben wieder besser zueinander gefunden, bilden angeführt von Kapitän Bruno Fernandes eine echte Achse.

Manchester United gewinnt Selbstbild zurück Doch neben den taktischen Veränderungen ist Carrick vor allem eines gelungen: Er hat dem Team die Einstellung wiedergegeben, die United stets auszeichnete. "Bei United ist die Erwartung, jedes Spiel zu gewinnen. Du musst im Training dein absolutes Maximum bringen, erst recht in den Spielen", weiß der 44-Jährige. Eine Tatsache, die auch in den Äußerungen der Beteiligten deutlich wird. "Du brauchst Menschen, die deine Qualität verstehen. Michael holt aus jedem das Beste heraus, nicht nur aus den Spielern, sondern auch aus dem Staff“, schwärmte Innenverteidiger Lisandro Martinez.

Manchester United: Klub-Ikone Gary Neville schwärmt Klub-Legende Gary Neville, der gemeinhin nicht für Ausbrüche von Euphorie bekannt ist, sagte: "Ich bin überrascht, wohin Michael sie geführt hat im Vergleich zu dem, was wir um die Weihnachtszeit gesehen haben. Er sitzt klar auf dem Fahrersitz für den Job." Und weiter: "Die Leistungen gegen Arsenal und City in diesen ersten beiden Spielen waren unglaublich. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Ich glaube, das hätte niemand erwartet." Zwar gibt es trotz aller neuerlichen Erfolge weiter Gerüchte - Medien bringen unter anderem Roberto Martinez und Oliver Glasner als mögliche Carrick-Nachfolger ins Spiel -, der 44-Jährige selbst lässt sich davon aber mitnichten beeindrucken.

