Der FC Liverpool empfängt am 13. Spieltag Manchester City zum Topspiel der Premier League. Gibt es eine Live-Übertragung im Free-TV? Wer zeigt die Partie im Pay-TV und Livestream und wo ist ein Liveticker zu finden?

Am Sonntag steht in der Premier League das Topspiel schlechthin an. Erster gegen Zweiter heißt es, wenn der FC Liverpool Manchester City an der Anfield Road empfängt.

Doch nach gerade einmal zwölf Spielen trennen die beiden Teams bereits acht Punkte. City könnte durch einen Sieg auf fünf Punkte an die "Reds" heranrücken, welche ihren Vorsprung selbstredend auf elf Punkte ausbauen wollen.

Leicht favorisiert ist wohl auch der Tabellenführer um Trainer Arne Slot. Unter der Woche besiegte der LFC Real Madrid verdient mit 2:0. Am vergangenen Wochenende drehte Star-Spieler Mohammed Salah die Partie in Southampton durch einen Doppelpack noch auf Liverpools Seite.

Die "Skyblues" befinden sich hingegen zurzeit in einer nie dagewesenen Formkrise. Sechs Spiele hat City wettbewerbsübergreifend nicht mehr gewonnen - fünf davon sogar verloren. Auch das 3:3 unter der Woche in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam glich einer Niederlage. Schließlich lag das Team von Trainer Pep Guardiola 3:0 in Führung.

Wo wird das Premier-League-Topspiel live übertragen und wo gibt es einen Liveticker? ran hat alle Infos zur Übertragung von Liverpool vs. Man. City im Überblick.