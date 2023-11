Manchester City: Wechselt Erling Haaland? Beraterin lässt aufhorchen

Anzeige

Seit seinem Wechsel vom BVB zu Manchester City wird schon über den nächsten Transfer von Erling Haaland diskutiert. Die Beraterin des Norwegers sorgte mit neuen Aussagen nun für Aufsehen.

von Philipp Schmalz

Erling Haaland gilt als einer der besten Stürmer der Welt. Kein Wunder, nachdem der 23-Jährige in der letzten Saison den Tor-Rekord in der Premier League knackte und zuvor auch schon in der Bundesliga im Schnitt fast in jedem Spiel einen Treffer verbuchen konnte.

In der laufenden Saison zeichnet der 23-Jährige ein ähnliches Bild. In wettbewerbsübergreifend 18 Spielen erzielte er bisher 17 Tore und legte vier weitere vor.

Sein Vertrag bei Manchester City läuft noch bis 2027. Trotzdem ist es fraglich, ob der Norweger tatsächlich noch knapp dreieinhalb Jahre für die "Skyblues" auflaufen wird. Denn immer wieder wurde berichtet, dass der City-Vertrag des Linksfußes eine Ausstiegsklausel für Klubs außerhalb Englands beinhaltet.

Seine Beraterin Rafaela Pimenta stellte gegenüber der spanischen Website "Relevo" nun klar: "Kenntnis von Erlings Vertrag haben Manchester City, sein Vater, er selbst und ich."