Manchester United: Trainer Erik ten Hag entlassen - die möglichen Nachfolger

Ruben Amorim (Sporting Lissabon)

Manchester United hat offenbar einen Top-Kandidaten für die Nachfolge von Erik ten Hag im Visier. Ruben Amorim, aktuell Trainer bei Sporting Lissabon, steht laut "The Athletic" und der portugiesischen Zeitung "A Bola" ganz oben auf der Liste.

Amorim leistet seit Jahren gute Arbeit bei Sporting. Vor dieser Saison sprach auch der FC Liverpool mit Amorim, entschied sich jedoch am Ende für Arne Slot. Sein Vertrag in Lissabon läuft noch bis 2026. Dementsprechend müssten die Red Devils tief in die Tasche greifen.

Die Verhandlungen auf Vereinsebene dürften sich allerdings vergleichsweise einfach gestalten, denn in Amorims Arbeitspapier sollen gleich mehrere Ausstiegsklauseln verankert sein. Das will "A Bola" erfahren haben. Während offenbar für portugiesische Vereine eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro fällig werden würde, müssten die meisten europäischen Klubs "nur" 20 Millionen Euro an Sporting überweisen.

Am lukrativsten wäre eine Verpflichtung allerdings wohl für sieben Top-Vereine. Darunter fallen dem Bericht zufolge Real Madrid, Juventus Turin, der FC Barcelona, der FC Bayern, der FC Liverpool, Manchester City und eben Manchester United. Hier beträgt die Klausel angeblich sogar lediglich zehn Millionen Euro.