Bei Manchester United läuft es auch im dritten Jahr unter Trainer Erik ten Hag sportlich nicht rund. Nun gerät der Niederländer immer mehr unter Druck und ihm droht der mögliche Rauswurf. ran zeigt die angeblich gehandelten Nachfolge-Kandidaten für ten Hag bei Manchester United. Sieben Spiele, acht Punkte, Platz 14. Für den englischen Rekordmeister Manchester United läuft es auch im dritten Jahr unter Trainer Erik ten Hag sportlich nicht, in der Premier League legten die "Red Devils" einen Fehlstart hin. Entsprechend gerät der Niederländer immer mehr unter Druck, er braucht dringend sportliche Erfolge, um seinen Job zu retten. Denn längst werden mögliche Nachfolge-Kandidaten gehandelt, die ten Hag im Old Trafford ersetzen könnten, sollte er die sportliche Misere nicht bald lösen können. ran zeigt die gehandelten Trainer-Kandidaten bei Manchester United.

Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) Laut "Bild" war ManUtd im Sommer 2024 schon heiß auf Stuttgarts Erfolgscoach Sebastian Hoeneß. Demnach erkundigten sich die Bosse der "Red Devils" wohl nach möglichen Wechsel-Modalitäten in Bezug auf den 42-Jährigen, der den VfB in der Vorsaison sensationell zum Vizemeister-Titel führte. Zwar fühlte sich Hoeneß dem Bericht nach vom Interesse des englischen Rekordmeisters geschmeichelt, zu konkreten Verhandlungen kam es aber wohl erst gar nicht. Schon zuvor soll Hoeneß dankend abgelehnt haben, bekannte sich zu den Schwaben. In Stuttgart hat Hoeneß noch einen Vertrag bis 2027.

Sebastian Hoeneß © 2024 Getty Images

Edin Terzic (vereinslos) Nach dem schwachen Start in die neue Spielzeit scheint eine endgültige Ablösung des 54-jährigen ten Hag aber immer wahrscheinlicher zu werden. Sollte es so weit kommen, wird unter anderem Edin Terzic als Nachfolger gehandelt. Wie die englische Zeitung "Sun" berichtet, stehe der Ex-Trainer von Borussia Dortmund auf der klubinternen Liste möglicher ten-Hag-Nachfolger. Demnach genieße Terzic hohes Ansehen im Verein - und generell in England. So absolvierte der heute 41-Jährige seine Trainerausbildung auf der Insel und arbeitete einige Zeit als Co-Trainer von Slaven Bilic bei West Ham United. In der vergangenen Saison führte er den BVB ins Champions-League-Finale.

Edin Terzic © 2024 Getty Images

Thomas Tuchel (vereinslos) Auch Thomas Tuchel soll laut "Sun" bei Manchester United nach wie vor auf dem Zettel stehen. Der Ex-Bayern-Coach, derzeit vereinslos, kann auf seine sehr erfolgreiche Zeit auf der Insel bei Chelsea zurückblicken, holte mit den Londonern unter anderem im Sommer 2021 die Champions League. Kollidieren könnte das mögliche ManUtd-Interesse an Tuchel allerdings wohl mit jenem des englischen Verbandes FA. Dieser sucht nämlich nach einem neuen Nationaltrainer und dabei soll Tuchel ebenfalls zu den heißesten Kandidaten zählen.

Thomas Tuchel © Getty Images

Ruud van Nistelrooy (Co-Trainer Manchester United) Gibt es eine interne Übernahme im Old Trafford? Der frühere United-Publikumsliebling Ruud van Nistelrooy wird von der "Sun" auch als möglicher Nachfolger für seinen niederländischen Landsmann ten Hag gehandelt. Der Ex-Weltklassestürmer ist derzeit Assistent ten Hags bei United und hat in der Vergangenheit bei der PSV Eindhoven schon erste Erfahrungen als Cheftrainer im Profibereich gesammelt. Mit einem Trainer, der früher Publikumsliebling in Manchester war, haben die "Red Devils" allerdings zuletzt keine sonderlich guten Erfahrungen gemacht. Der Norweger Ole-Gunnar Solskjaer führte ManUtd nicht wieder zurück in die Erfolgsspur.

Ruud van Nistelrooy © 2024 Getty Images

Simone Inzaghi (Inter Mailand) Jemand mit deutlich mehr Trainer-Erfahrung als van Nistelrooy wäre hingegen der Italiener Simone Inzaghi. Er, der laut "Sun" auf Uniteds interner Trainerliste stehen dürfte, führte seinen Klub Inter Mailand in der Vorsaison zum Scudetto, trainierte vor den "Nerazzurri" auch schon über mehrere Jahren Inters Serie-A-Konkurrenten Lazio Rom. Außerhalb Italiens ist Inzaghi als Trainer hingegen noch komplett ohne Erfahrung, dafür lesen sich seine Erfolge in der Heimat durchaus interessant. Neben dem Meistertitel mit Inter stehen noch drei Siege im italienischen Pokal für ihn zu Buche. Zudem führte er Inter bereits ins Champions-League-Finale. Inzaghis Vertrag in Mailand läuft noch bis 2027.

Simone Inzaghi © 2024 Getty Images

Ruben Amorim (Sporting Lissabon) In die Kategorie Trainertalent fällt der ebenfalls von der "Sun" ins Spiel gebrachte Ruben Amorim von Sporting Lissabon. Der 39-Jährige machte sich als Trainer vor allem auch durch internationale Erfolge mit Sporting in den zurückliegenden Jahren interessant für einen möglichen Karriereschritt in eine Topliga. Allerdings natürlich auch fraglich, ob ManUtd nach einem möglichen Scheitern ten Hags mit Amorim einen Nachfolger verpflichten würde, der ebenfalls vor der Aufgabe im Old Trafford "nur" in einer Ausbildungsliga erfolgreich gearbeitet hatte. Ten Hag empfahl sich einst bei Ajax Amsterdam für den englischen Rekordmeister. Amorims Vertrag in Lissabon läuft noch bis 2026.

