Jose Mourinho feiert erfolgreiches Benfica-Comeback nach 25 Jahren

Das erste Spiel nach der aufsehenerregenden Rückkehr von Jose Mourinho gewinnt der portugiesische Rekordmeister deutlich.

Starcoach José Mourinho hat seine aufsehenerregende zweite Amtszeit bei Benfica Lissabon mit einem überzeugenden Sieg eingeläutet.

Bei der Premiere seines neuen Trainers gewann der portugiesische Rekordmeister mit 3:0 (1:0) bei AVS Futebol SAD. Vor allem den Treffer zum Endstand feierte Mourinho ausgelassen, er ballte die Hand zur Faust und trat gegen ein Hütchen.

Für den 62-Jährigen war es der insgesamt sechste Erfolg als Chefcoach von Benfica, vor 25 Jahren hatte Mourinho als Nachfolger von Jupp Heynckes in Lissabon seine Trainerkarriere begonnen. Nach neun Ligaspielen trat er aber schon wieder zurück, da er sich mit dem Präsidenten überworfen hatte.