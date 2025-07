Viktor Gyökeres steht auf dem Stürmermarkt hoch im Kurs. Vermehrt wird der Schwede mit einem Transfer in Verbindung gebracht, den er jetzt wohl auf erschreckende Weise erzwingen will.

Viktor Gyökeres droht Sporting Lissabon dem Vernehmen nach mit einem Streik, sollte es zu keinem Transfer kommen.

In der portugiesischen Liga gilt er längst als der große Star. Der Stürmer von Sporting Lissabon erzielte in der letzten Saison 54 Treffer für den Hauptstadtklub und ist deswegen heiß begehrt bei der europäischen Elite.

Vor allem der FC Arsenal wird immer wieder in Verbindung mit dem Torjäger gebracht.

Das Verhältnis zwischen Sporting und dem Schweden scheint aber in letzter Zeit zu leiden - auch weil Gyökeres den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen will.