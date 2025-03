Am 28. Spieltag in La Liga empfängt Atletico Madrid den FC Barcelona zum Topduell. So seht ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

In Spaniens La Liga kommt es am Sonntag, den 16. März 2025, zu einem Schlüsselduell im Kampf um die Meisterschaft in der Saison 2024/25.

Mit dem FC Barcelona muss der Tabellenführer beim Tabellendritten Atletico Madrid antreten und kann mit einem Sieg möglicherweise einen wichtigen Schritt in in Richtung Titel machen.

Mit 57 Punkten liegen die Katalanen vor Beginn des 28. Spieltages punktgleich mit Real Madrid auf Platz 1, einen Zähler dahinter lauert Atletico als Dritter.

Die beste Chance auf den Titel hat derzeit Barcelona, zumal das Team von Coach Hansi Flick auch noch ein Spiel weniger bestritten hat. Zuletzt wurde die Begegnung gegen CA Osasuna kurz vor dem eigentlichen Beginn abgesagt. Der Grund dafür ist sehr traurig, Barcas Teamarzt Carles Minarro Garcia verstarb plötzlich.