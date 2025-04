Auf Modrics Spielerkarriere soll die Beteiligung keinen Einfluss haben. Der Vertrag des 39-Jährigen läuft zum Saisonende aus. Modric, der Swansea aus seiner Zeit bei Tottenham Hotspur kennt, will aber offenbar bleiben.

Am Montagabend bestätigten die Waliser die Co-Ownership des des Mittelfeldregisseur von Real Madrid . Wie hoch das Investment ist, blieb noch unklar.

Luka Modric steigt als Co-Owner beim walisischen Klub Swansea City, der in der zweithöchsten englischen Spielklasse antritt, ein.

Die "Swans" liegen derzeit auf Rang zwölf der Championship. Der Einzug in die Play-offs ist nur noch theoretisch machbar. Zuletzt spielte Swansea in der Saison 2017/18 in der Premier League.