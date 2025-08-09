Felix Magath kehrt nach seinem gescheiterten Anlauf auf das Präsidenten-Amt beim Hamburger SV ehrenamtlich in seine unterfränkische Heimatstadt zurück - und das drei Ligen tiefer.

Der 72-jährige Felix Magath wird Sportvorstand bei Viktoria Aschaffenburg in der Regionalliga Bayern, wie der Verein am Samstag mitteilte.

Der frühere Zweitligist will von Magaths "Erfahrung sowie der exzellenten Expertise aus seiner langjährigen und erfolgreichen Spieler- sowie Trainerkarriere im In- als auch im Ausland" profitieren.

Er solle "die sportliche Entwicklung des Gesamtvereins vorantreiben". Magath wird das Amt zunächst kommissarisch übernehmen und soll noch in diesem Jahr bei einer Mitgliederversammlung bestätigt werden.