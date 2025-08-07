FC Bayern: Vincent Kompany kann Lennart Karl gar nicht mehr ignorieren - ein Kommentar

Vincent Kompany lässt gegen Tottenham Hotspur in den letzten zwanzig Minuten ein halbes Dutzend Talente spielen. Die Youngster nutzen ihre Chance und empfehlen sich für Pflichtspieleinsätze.

Von Christian Stüwe

Am Donnerstagabend lief die 67. Minute in der Allianz Arena, als Vincent Kompany seine Mannschaft fast komplett durchwechselte. Beim Stand von 2:0 gegen Tottenham Hotspur im Telekom Cup brachte der Trainer des FC Bayern neun neue Spieler, darunter den 16-jährigen Cassiano Kiala, den 17-jährigen Lennart Karl, den 18-jährigen David Daiber und den 18-jährigen Jonah Kusi-Asare.

Zehn Minuten später kam mit Wisdom Mike noch ein 16-Jähriger für Neuzugang Luis Diaz ins Spiel. Die ebenfalls eingewechselten Paul Wanner (19) und Tom Bischof (20) wirkten im Vergleich mit den Youngstern fast schon wie gestandene Bundesliga-Veteranen.

Wer nun aber gedacht hatte, dass es zu einem Bruch im Spiel des bis dahin so starken Rekordmeisters kommen würde, sah sich getäuscht. Der Bayern-Teenager fügten sich glänzend ein, die wohl jüngste Bayern-Mannschaft seit langer Zeit spielte den Europa-League-Sieger Tottenham weiter an die Wand.

Die Jungstars wirkten selbstbewusst, forderten Bälle und erzielten zwei schöne Tore. Zunächst traf Karl mit einem feinen Schlenzer nach Vorarbeit von Daiber, dann besorgte Kusi-Asare mit einem nicht weniger sehenswerten Schuss den 4:0-Endstand. Bei der Vorbereitung des Treffers hatte Wanner seine Füße im Spiel.