Zum Start in den 28. Spieltag der Regionalliga Nordost empfing Carl Zeiss Jena den Halleschen FC. Der souveräne 2:0 Heimsieg rückte aber schnell in den Hintergrund. Brutale Fan-Ausschreitungen überschatteten die Begegnung.

Jena vs. Halle: 45 Minuten Verzögerung in Halbzeit zwei

Bereits in der ersten Halbzeit sollen wohl Auswärtsfans ein Teil des Zauns abmontiert haben, wodurch die Sicherung der beiden Fanlager nicht mehr garantiert werden konnte. Aus diesem Grund konnte die zweite Halbzeit der Begegnung erst mit 45-minütiger Verspätung angepfiffen werden.

Sportlich ändert der 2:0 Sieg von Carl Zeiss nichts an der derzeitigen Lage in der Tabelle. Der Verein aus Jena festigt den 5. Platz in der Regionalliga Nordost. Der HFC bleibt weiterhin auf dem 2. Platz, muss die Resthoffnungen auf einen Aufstieg nun aber wohl begraben. Der Rückstand auf den Ersten Lok Leipzig beträgt sieben Punkte, zudem hat der Tabellenführer noch ein Spiel in der Hinterhand.