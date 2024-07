"Bei der Aufarbeitung": Bochums Riemann bleibt suspendiert

Manuel Riemann bleibt auch zu Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga vom VfL Bochum suspendiert. Der langjährige VfL-Stammtorwart nehme "bis auf Weiteres nicht am Trainingsbetrieb" teil, teilte der Klub am Tag des Trainingsauftakts am Mittwoch mit: "Beide Seiten sind im Austausch und bei der Aufarbeitung. Bis diese erfolgt ist, werden beide Seiten keine Stellungnahmen abgeben."