Dritter Neuzugang: Schalke verstärkt sich mit Barkok

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat sich für die Rückrunde weiter verstärkt. Wie die Königsblauen am Montagabend - wenige Stunden vor Ablauf der Wechselfrist - mitteilten, wechselt Aymen Barkok bis Saisonende nach Gelsenkirchen. Der 26-Jährige stand zuletzt bei Mainz 05 unter Vertrag. "Über die Transfermodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart", teilte der Bundesligist mit.

"Mit Aymen verpflichten wir einen Mittelfeldspieler, der unserem Spiel auf unterschiedlichen Positionen neue Impulse verleihen kann", sagte Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder. Nach Loris Karius und Pape Meissa Ba ist Barkok der dritte Neuzugang für das Team von Trainer Kees van Wonderen in diesem Winter.

"Ich freue mich sehr, dass ich auf Schalke in den kommenden Monaten die Chance erhalte, meine Fähigkeiten auf dem Platz zu zeigen. Ich möchte sie mit guten Leistungen nutzen, um der Mannschaft und dem Verein bestmöglich zu helfen", sagte er. In Mainz war er in zweieinhalb Jahren in 44 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen. In der letzten Rückrunde hatte er schon auf Leihbasis bei Hertha BSC Zweitligaerfahrung gesammelt.