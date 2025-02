Endspiel für Fiél: Hertha-Coach zum Siegen verdammt

Christian Fiél weiß, was die Stunde geschlagen hat. "Ein Sieg" sei die unmissverständliche Erwartungshaltung der sportlichen Führung des Fußball-Zweitligisten Hertha BSC an den Trainer. Nach drei Niederlagen in Serie brauche er "nicht darüber zu reden, dass du dieses Spiel einfach gewinnen musst", sagte der 44-Jährige vor seinem mutmaßlich persönlichen Endspiel bei Fortuna Düsseldorf am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1).