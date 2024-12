Polzin zum HSV-Chefcoach befördert

Merlin Polzin ist beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV vom Interimstrainer zum Chefcoach befördert worden. Das gab der Klub am Sonntag nach der Jahresabschlussanalyse mit Vorstandschef Stefan Kuntz bekannt. Der 34-jährige Polzin soll den HSV in der Rückrunde zum Bundesliga-Aufstieg führen.

"In den knapp vier Wochen gemeinsamer Trainingsarbeit ist eine deutliche Entwicklung erkennbar, auf die wir in 2025 aufsetzen und aufbauen wollen", sagte Kuntz: "Merlin und sein Team genießen nicht nur in der Mannschaft, sondern auch bei uns Verantwortlichen volles Vertrauen. Das sind eindeutige Argumente, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen."

Am Vortag hatte Polzin durch den deutlichen Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth (5:0) weitere wichtige Argumente für eine Festanstellung gesammelt. Das "Trainertalent" (Kuntz) hatte die Mannschaft nach der Trennung von Steffen Baumgart Ende November übernommen und acht Punkte aus vier Ligaspielen geholt. Unter dem freigestellten Steffen Baumgart war Polzin Co-Trainer. Mit 28 Zählern sind die Hamburger im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg.

"Die Arbeit mit dem Team und dem Staff macht mir unheimlich viel Spaß, das habe ich immer betont. Jetzt gilt es, die Spielidee, die von mutigem und zielstrebigem Offensivfußball und gemeinschaftlichem Verteidigen geprägt ist, weiter zu vertiefen", sagte Polzin. Das Team kommt am 2. Januar wieder zusammen, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten.

Als Kandidaten auf den Trainerposten waren unter anderem auch Raphael Wicky (vereinslos), Henrik Rydström (Malmö FF) oder Danny Röhl (Sheffield Wednesday) gehandelt worden.