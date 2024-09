"Allerletzte Bewährung": Niedersachsen-Derby mit Gästefans

Das bevorstehende Niedersachsen-Derby in der 2. Liga zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 wird mit einer erheblichen Reduzierung des Gästefankontingentes stattfinden. Einen im Vorfeld diskutierten Ausschluss der Gästefans für die Partie am 6. Oktober wird es aber nicht geben, teilte das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport am Mittwoch mit.