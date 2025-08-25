Hussein leitet Supercup der Frauen

Schiedsrichterin Riem Hussein wird den Supercup der Frauen zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg in Karlsruhe leiten. Unterstützt wird die 45-Jährige aus Bad Harzburg am Samstag (14.00 Uhr/ZDF und MagentaSport) von den Assistentinnen Jasmin Matysiak und Irina Wehr, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte.

Als Vierte Offizielle ist Karoline Wacker eingeplant. Zudem kommt wie im Vorjahr in Dresden auch im Wildparkstadion der VAR zum Einsatz, ebenso die vorhandene Torlinientechnik. Hussein wird im Rahmen des Spiels auch als Schiedsrichterin des Jahres geehrt.

Die Double-Gewinnerinnen aus München und der Vizemeister Wolfsburg kämpfen am Wochenende vor dem Bundesliga-Start um den ersten Titel der Saison. Beim Supercup 2024 hatten sich die Bayern gegen den VfL mit 1:0 durchgesetzt.