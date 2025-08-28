Oberdorf-Debüt im Supercup: "Sehr nah an ihrer Bestform"

Bei der Personalie Lena Oberdorf ließ sich der neue Bayern-Trainer vor dem Supercup kaum in die Karten schauen. "Sie ist wirklich fit, sie kommt schnell voran und ist sehr nah an ihrer Bestform", sagte José Barcala, sonst aber hielt sich der Spanier bedeckt bei der Frage, ob die Nationalspielerin am Samstag (14.00 Uhr/ZDF und MagentaSport) von Beginn an für den Double-Gewinner gegen den VfL Wolfsburg spielen darf.

410 Tage nach ihrem Kreuzbandriss kommt es für Oberdorf beim erwarteten Pflichtspieldebüt für die Bayern in Karlsruhe ausgerechnet zum Wiedersehen mit ihrem Ex-Verein. Als Dauerrivalen möchten beide Klubs ihren Saisonstart mit einem ersten Titel krönen. Eine "große Wichtigkeit" besitzt der Supercup laut Barcala: "Es ist ein großartiger Gegner, die Motivation ist sehr hoch. Gegen Wolfsburg ist es immer speziell."

Beim Vizemeister hofft Svenja Huth auf "einen besonderen Schub" nach der titellosen Vorsaison. Stephan Lerch hätte ebenso nichts gegen ein Statement zum Beginn seiner zweiten Amtszeit als VfL-Trainer einzuwenden: "Natürlich möchte ich diesen Titel mit der Mannschaft gewinnen. Wir können uns auf ein sehr attraktives und spannendes Spiel einstellen."

Im vergangenen Jahr hatten die Bayern bei der Wiedereinführung des Wettbewerbs in Dresden mit 1:0 gegen den VfL gewonnen. Bei der Neuauflage im Wildparkstadion gibt es beim Zuschauerzuspruch aber noch viel Luft nach oben, bislang sind rund 15.000 Tickets verkauft. "Da haben wir noch Potenzial und hoffen auf viele Kurzentschlossene", betonte Huth.