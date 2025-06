U21-EM 2025: Favoritencheck! Sieben Teams mit guten Titelchancen plus gefährliche Underdogs

Laut "Transfermarkt.de" besitzt England den höchsten Gesamtmarktwert aller Mannschaften mit knapp 410 Millionen Euro. Dahinter liegt Frankreich mit rund 330 Millionen. Das DFB-Team steht bei 215 Millionen Euro. Auf das peinliche EM-Vorrundenaus 2023 in Georgien folgten immerhin 15 Spiele ohne Niederlage.

Vom 11. bis 28. Juni findet in der Slowakei die UEFA-U21-Europameisterschaft statt ( U21-EM live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran ).

Bei der U21-EM 2025 in der Slowakei gibt es vorab einige Favoriten auf den Titel. Wir stellen Euch die größten Anwärter vor, sowie nicht zu unterschätzende Underdogs.

Der Wettanbieter "bwin" sieht demnach Deutschland und auch Spanien mit einer Quote von 5,00 vorne, gefolgt von England und Frankreich (je 6,00).

Am Donnerstag trifft das Team von Bundestrainer Antonio Di Salvo bei der U21-EM-Endrunde 2025 in der Slowakei im ersten Vorrundenspiel auf Slowenien (live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran).

Der Druck ist groß, immerhin liest sich der deutsche Kader stark wie nie. Über die Hälfte aller Spieler haben in der aktuellen Saison über 2.000 Minuten Spielzeit bei ihren Vereinen, die größtenteils erstklassig oder gar international spielen, gesammelt. Das Team ist daher im Vergleich sehr erfahren.

Mitfavorit Spanien wurde im Freundschaftsspiel 3:1 geputzt, die Stimmung ist gut, jede Position fast gleichwertig doppelt besetzt. Auch wenn in Sachen einzelner Marktwerte Deutschland nicht der Top-Favorit ist, dürfte der aktuelle Trend etwas anderes sagen.

Kopf der Mannschaft ist Shooting-Star Nick Woltemade, der zuletzt auch bei der A-Nationalmannschaft spielen durfte. Einzige Befürchtung sind bei ihm vielleicht fehlende Pausen, da er seit Monaten im Dauereinsatz ist. Aber auch Paul Nebel, Brajan Gruda, Ansgar Knauff oder die Außenverteidigung der Mannschaft haben brutale Qualität.

In der Gruppe trifft das Team auch auf Titelverteidiger England, ein echter Härtetest. Aber auch Slowenien und Tschechien sollten nicht unterschätzt werden. Besonders Slowenien ist ein Underdog. Sie qualifizierten sich in der Gruppe noch vor Frankreich und Österreich! Deutschland darf nicht nachlässig werden, dann ist sehr, sehr viel möglich in diesem Turnier.