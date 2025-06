Im Sommer kämpfen die Stars von morgen bei der U21-EM um den Titel. Wann startet das Turnier? Wie kann ich das DFB-Team live verfolgen und wer ist alles dabei? ran fasst die wichtigsten Informationen zusammen.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft fiebert dem Sommer entgegen. Vom 11. bis zum 28. Juni findet die U21-Europameisterschaft statt.

Die Jung-Stars des DFB zählen zum erweiterten Favoritenkreis und schielen bei dem Turnier in der Slowakei auf eine Medaille.

Bei der vergangenen Euro im Jahr 2023 herrschte bereits nach der Gruppenphase große Enttäuschung. Das Team von Trainer Antonio di Salvo schied bereits in der Vorrunde als Tabellenvierter der Gruppe C aus.

In diesem Jahr soll alles anders werden. Doch die deutsche Gruppe hat es in sich: Wie schon in 2023 trifft die Di-Salvo-Elf auf England. Den Rest der Gruppe B bilden Slowenien und Tschechien.

Wie verfolge ich die Spiele der deutschen U21 live im Free-TV und Livestream? Wie sehen die anderen Gruppen aus und wo wird eigentlich gespielt? ran fasst die wichtigsten Informationen zur U21-Europameisterschaft 2025 zusammen.