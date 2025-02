UEFA-Exekutivkomitee: Watzke stellt sich zur Wiederwahl

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke strebt eine weitere Amtszeit im UEFA-Exekutivkomitee an. Wie aus der am Montag veröffentlichten Kandidatenliste der Europäischen Fußball-Union hervorgeht, tritt der 65-Jährige zur Wiederwahl an. Watzke war im April 2023 für den ehemaligen DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch nachgerückt.

Sollte Watzke am 3. April während des UEFA-Kongress in Belgrad wiedergewählt werden, würde seine nächste Amtszeit vier Jahre dauern. Beim BVB hat Watzke seinen Rückzug als Geschäftsführer zum Jahresende angekündigt. In der Deutschen Fußball Liga fungiert Watzke als Präsidiumssprecher.

Neben Watzke erhoffen sich weitere bekannte Namen die Aufnahme ins Exekutivkomitee. Der frühere ukrainische Starstürmer Andrij Schewtschenko stellt sich für eine zweijährige Amtszeit zur Wahl. Dazu kandidiert auch Norwegens Verbandspräsidentin Lise Klaveness. Die ehemalige Nationalspielerin war vor zwei Jahren noch mit ihrer Kandidatur gescheitert.