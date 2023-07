DFB-Frauen erwarten "perfekt" eingestellte Südkoreanerinnen

Anzeige

Die deutschen Fußballerinnen erwarten im WM-Gruppenfinale einen bestens vorbereiteten Gegner. Südkoreas Nationaltrainer Colin Bell werde das Team "sowohl taktisch, aber auch vor allen Dingen was die Motivation betrifft, perfekt auf uns einstellen", sagte DFB-Verteidigerin Kathrin Hendrich vor der Partie am Donnerstag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) in Brisbane: "Ich weiß, dass er seine Mannschaft total einheizen wird."

Bell (61) hat große Teile seiner Karriere als Spieler und Trainer in Deutschland verbracht, die Frauen des 1. FFC Frankfurt (heute Eintracht) hatte er 2015 als Coach zum Gewinn der Champions League geführt. Das Duell mit dem DFB-Team sei deshalb "für ihn etwas ganz Besonderes", sagte Hendrich, die beim Triumph in der Königsklasse dabei war.

Um nach der Niederlage im zweiten Gruppenspiel gegen Kolumbien (1:2) sicher ins Achtelfinale einzuziehen, benötigt die DFB-Auswahl einen Sieg. Südkorea steht in Gruppe H bislang ohne Punkt da.

Gegen "technische versierte" und "defensiv orientierte" Asiatinnen gehe es darum, "mehr in die Box zu kommen, eine höhere Präsenz in der Offensive zu haben und das dann auch durchzuziehen", sagte Co-Trainerin Britta Carlson. Beim Auftaktsieg gegen Marokko (6:0) sei "nicht alles gut" gewesen, gegen Kolumbien aber auch "nicht alles schlecht".

Laut Hendrich müssen sich die DFB-Frauen vor der entscheidenden Partie auf die eigenen Stärken besinnen. "Jetzt nur draufzuhauen und alles wieder schlechtzureden, nur weil man verloren hat, da bin ich kein Freund von." Es gehe darum, "nicht mit Zweifeln, sondern mit sehr viel Selbstvertrauen ins letzte Gruppenspiel zu gehen".