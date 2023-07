Sara Däbritz

Wie Oberdorf, so ist auch Sara Däbritz gegen Kolumbien vor allem in der Balleroberung bärenstark. Allerdings fehlen ihr dann mit Ball oftmals die Ideen in der Offensive. Vor dem 0:1 ist Däbritz zudem im Strafraum gegen Torschützin Caicedo etwas zu zaghaft, kommt nicht in den Zweikampf. ran-Note: 4 © Beautiful Sports