Frauen-WM 2031: USA schon vor Bewerbung siegessicher

Die USA gehen die geplante gemeinsame Bewerbung mit Mexiko um die Frauen-WM 2031 extrem zuversichtlich an - obwohl der offizielle Prozess vom Weltverband FIFA noch gar nicht gestartet wurde. "Sobald das der Fall ist, werden wir unsere Bewerbung einreichen," sagte US-Soccer-Präsidentin Cindy Parlow Cone am Rande einer Trainertagung in den USA: "Und wir werden den Zuschlag erhalten."