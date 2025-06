Blamage-Gefahr für Tuchel mit England

Die Blamage-Gefahr ist groß - aber Thomas Tuchel setzt alles daran, die Sensation zu verhindern. "Wir sind der haushohe Favorit", sagt der Teammanager der englischen Nationalmannschaft, der mit seinen Stars wie Harry Kane (Bayern München) und Jude Bellingham (Real Madrid) in der WM-Qualifikation gegen Fußball-Zwerg Andorra in Barcelona ran muss, "und wir erwarten von uns einen Sieg. Wir werden uns mit allem Respekt und natürlich sehr ernsthaft auf dieses Spiel vorbereiten."

Klar, gegen Andorra - die Nummer 173 der Weltrangliste - soll für die Three Lions am Samstag (18.00 Uhr/DAZN) unter Tuchel der dritte Sieg im dritten Spiel her. Danach lässt der deutsche Coach noch am Dienstag in Nottingham gegen den Senegal testen. "Wir wollen beide Spiele gewinnen. Das ist super wichtig", sagte Tuchel über den anstehenden Doppelpack, den er ein Jahr vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko auch noch einmal für ein Kadercasting nutzt.

"Dies ist vielleicht die letzte Chance, mehr Spieler zu integrieren und mehr Spieler in unserem Umfeld zu sehen und zu schauen, wie sie sich verhalten" und zu beurteilen, "was sie in die Gruppe einbringen können", sagt Tuchel, der etwa Verteidiger Trevoh Chalobah (FC Chelsea) erstmals nominiert oder Angreifer Ivan Toney (Al-Ahli) zurückgeholt hat: "Wir haben einige neue Spieler hinzugefügt, um ein vollständiges Bild zu haben, wenn es im September, Oktober und November noch intensiver wird."

Nach zwei Siegen gegen Albania (2:0) und Lettland (3:0) liegt Tuchel mit England auf Platz eins in der WM-Quali-Gruppe K, Andorra ist mit null Punkten Letzter.