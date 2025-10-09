Top News Fußball
Dank Amoura-Doppelpack: Algerien löst WM-Ticket
Dank eines Doppelpacks von Mohamed Amoura hat sich Algerien für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Der Profi des VfL Wolfsburg (7./57.) traf doppelt, als die Nordafrikaner am Donnerstag gegen Somalia mit 3:0 (2:0) gewannen. Riyad Mahrez (19.) von Manchester City steuerte den dritten Treffer bei.
Vor dem finalen Spieltag in der Qualifikationsgruppe G ist Algerien die fünfte WM-Teilnahme nach 1982, 1986, 2010 und 2014 nicht mehr zu nehmen. Aus Afrika sind ansonsten Marokko, Tunesien und Ägypten bereits qualifiziert.