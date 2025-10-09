FIFA-Präsident Infantino deutet nächste Winter-WM an

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2034 in Saudi-Arabien könnte wie schon das Turnier in Katar im Winter stattfinden - womöglich gar erst zu Beginn des Jahres 2035. "Vielleicht gibt es Möglichkeiten, den Kalender zu optimieren, aber wir diskutieren darüber. Wir müssen einfach offen dafür sein", sagte Gianni Infantino, Präsident des Weltverbandes FIFA, am Rande der Generalversammlung der europäischen Klub-Vereinigung ECA in Rom.

Laut eines Berichts von The Athletic bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das ursprünglich für 2034 geplante Turnier erst zu Beginn des folgenden Jahres angesetzt wird. Grund sei die Rücksichtnahme auf arabische Staaten: Der Fastenmonat Ramadan fällt 2034 in den November und Dezember. Infantino ging nicht auf konkrete Termine ein.

Die WM 2022 in Katar war bereits im Winter ausgetragen – mit einem Turnierstart im November und dem Finale kurz vor Weihnachten. Die kommende Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada steigt wieder im Sommer (11. Juni bis 19. Juli).