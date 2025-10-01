Heidel hält WM mit 64 Startern für "kompletten Wahnsinn"

Christian Heidel hält nichts vom Gigantismus beim Fußball-Weltverband FIFA. "Ich warte nur auf den Tag, wenn entschieden wird, dass alle mitspielen. Da gibt es dann Spiele, die gehen dann 6:0, 8:0 oder 9:0 aus", sagte der Sportvorstand des Bundesligisten FSV Mainz 05 bei RTL/ntv zu den diskutierten Plänen einer WM-Endrunde 2030 mit 64 Teilnehmern: "Die Besten sollen bei einer Weltmeisterschaft spielen und die müssen sich qualifizieren. Das macht in meinen Augen keinen Sinn."

Nach Ansicht Heidels geht von derartigen Vorhaben eine Gefahr für den Fußball aus. "Es ist ein Wettbewerb. Und irgendwann, glaube ich, wird man das Interesse an einer Weltmeisterschaft verlieren, weil keiner zu viele Spiele schauen will", sagte der 62-Jährige: "Also 32 Länder, das ist schon sehr, sehr viel. 48 ist schon verrückt und 64 wäre für mich kompletter Wahnsinn."