Knöchelverletzung: Mbappé fehlt Frankreich gegen Island

Kapitän und Torjäger Kylian Mbappé fehlt der französischen Fußball-Nationalmannschaft beim WM-Qualifikationsspiel in Island am Montag. Der Stürmerstar von Real Madrid, der den WM-Zweiten beim 3:0 (1:0) gegen Aserbaidschan in Paris in Führung geschossen hatte (45.+2), zog sich nach Angaben des französischen Verbandes FFF eine neuerliche Verletzung am rechten Knöchel zu. Mbappé war am Freitag kurz vor Spielende ausgewechselt worden.

Frankreich spielt am Montag (20.45 Uhr/DAZN) in Reykjavik gegen Island, der Équipe tricolore fehlen neben Mbappé weitere Stützen wie Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé, Marcus Thuram und Bradley Barcola. Mbappé sei "an seinen Verein, Real Madrid, abgegeben worden und wird nicht ersetzt", erklärte der Verband.

Der französische Superstar hatte sich bereits bei Real am rechten Knöchel verletzt und wurde während der Trainingswoche beim Nationalteam geschont. Gegen Aserbaidschan traf er trotz der Probleme im zehnten Spiel in Folge für Klub und Land, eine solche Serie ist einmalig in seiner Karriere.

"Er hat einen empfindlichen Knöchel und hat einen Schlag auf die gleiche Stelle abbekommen. Die Schmerzen waren ziemlich stark", sagte Deschamps. Mit perfekten neun Punkten aus drei Spielen liegt Frankreich, Weltmeister von 1998 und 2018, klar auf WM-Kurs.