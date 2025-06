Kramaric trifft doppelt: Kroatien souverän gegen Tschechien

Angeführt von seinen Altstars hat Kroatien in der Qualifikation zur Fußball-WM 2026 Tabellenführer Tschechien die erste Niederlage in der Gruppe L zugefügt. Andrej Kramaric (33) von der TSG Hoffenheim traf beim 5:1 (1:0) in Osijek zweimal (42./75.). Für den Vize-Weltmeister von 2018 war es der zweite Sieg im zweiten Spiel, Tschechien bleibt mit drei Siegen aus vier Spielen vorerst an der Spitze.