- Anzeige -
- Anzeige -
Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko

Kurz vor Fußball-WM: Gastgeber USA greift Teilnehmer Iran militärisch an

  • Veröffentlicht: 28.02.2026
  • 10:20 Uhr
  • ran.de

Dreieinhalb Monate vor Beginn der Fußball-WM greift Gastgeber USA eines der teilnehmenden Länder an.

Mitte Juni beginnt in den USA, Kanada und Mexiko die Fußball-WM. Knapp dreieinhalb Monate zuvor hat nun mit den Vereinigten Staaten einer der WM-Gastgeber einen WM-Teilnehmer militärisch angegriffen.

Auf seiner Plattform "Truth Social" teilte US-Präsident Donald Trump ein rund achtminütiges Video-Statement, in dem er bekanntgab, die US-Streitkräfte hätten eine "große Kampfoperation im Iran" begonnen.

Das Ziel der Operation, die gemeinsam mit Israel durchgeführt wird, sei es demnach, "unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime" zu eliminieren und das "amerikanische Volk dadurch zu schützen". So sei das Mullah-Regime "eine bösartige Gruppe aus harten, schrecklichen Menschen".

- Anzeige -
- Anzeige -

Folgen des US-Angriffs nicht abzusehen

Rund eineinhalb Stunden vor der Veröffentlichung des Statements waren bereits erste Meldungen über Explosionen in der iranische Hauptstadt Teheran publik geworden.

Der Iran ist mit seiner Nationalmannschaft für die Fußball-WM qualifiziert und soll seine drei Gruppenspiele eigentlich alle in den USA austragen: Zwei Spiele im SoFi Stadium in Inglewood, dazu eine Partie im Lumen Field in Seattle.

Welche Folgen der militärische Angriff auf die beteiligten Länder und auf die WM hat, ist aktuell nicht absehbar.

- Anzeige -
Mehr News und Videos zum Fußball
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

UEFA Champions League 2025/26: Die Highlights live im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 28.02.2026
  • 11:42 Uhr
Nick Woltemade (m.) rettete das DFB-Team
News

WM 2026: Wer ist dabei, wer fehlt, wer zittert?

  • 28.02.2026
  • 11:35 Uhr
Maier (l.) lobt Neuer in den höchsten Tönen
News

Legende Maier traut Urbig Neuer-Nachfolge zu

  • 28.02.2026
  • 11:32 Uhr
DFB-Pokal-Auslosung
News

DFB Pokal Auslosung: Bayern-Kracher im Halbfinale, VfB spielt daheim

  • 28.02.2026
  • 11:30 Uhr
Inter und Dortmund lieferten sich ein umkämpftes Duell
News

Champions-League-Playoffs: Teams, Duelle, Termine und Übertragung

  • 28.02.2026
  • 11:21 Uhr
Bayern Münchens Rekordspieler: Thomas Müller
News

Müller: Deutschland bei WM "keiner der engeren Favoriten"

  • 28.02.2026
  • 11:02 Uhr
Chef-Trainer Vincent Kompany (FC Bayern Muenchen), FC Bayern Muenchen vs. Eintracht Frankfurt, Fussball, 1. Bundesliga, 23. Spieltag, 21.02.2026 DFB regulations prohibit any use of photographs as i...
News

Champions League: FC Bayern entgeht deutschem Duell

  • 28.02.2026
  • 10:59 Uhr
imago images 1068003640
News

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München heute live: Bundesliga im TV, Stream und Ticker

  • 28.02.2026
  • 10:56 Uhr
Kevin Schade im Trikot des FC Brentford
News

"Schon realistisch": Schade rechnet sich WM-Chancen aus

  • 28.02.2026
  • 10:55 Uhr
Interimstrainer beim FCA: Manuel Baum
News

Baum weiter FCA-Trainer? "Macht gerade mega Spaß"

  • 28.02.2026
  • 10:04 Uhr