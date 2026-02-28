Dreieinhalb Monate vor Beginn der Fußball-WM greift Gastgeber USA eines der teilnehmenden Länder an.

Mitte Juni beginnt in den USA, Kanada und Mexiko die Fußball-WM. Knapp dreieinhalb Monate zuvor hat nun mit den Vereinigten Staaten einer der WM-Gastgeber einen WM-Teilnehmer militärisch angegriffen.

Auf seiner Plattform "Truth Social" teilte US-Präsident Donald Trump ein rund achtminütiges Video-Statement, in dem er bekanntgab, die US-Streitkräfte hätten eine "große Kampfoperation im Iran" begonnen.

Das Ziel der Operation, die gemeinsam mit Israel durchgeführt wird, sei es demnach, "unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime" zu eliminieren und das "amerikanische Volk dadurch zu schützen". So sei das Mullah-Regime "eine bösartige Gruppe aus harten, schrecklichen Menschen".