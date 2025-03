Messi fehlt Argentinien in der WM-Quali

Fußball-Superstar Lionel Messi fehlt Weltmeister Argentinien bei den WM-Qualifikationsspielen in Uruguay und gegen Erzrivale Brasilien. Das geht aus dem Kader hervor, den Trainer Lionel Scaloni für die anstehende Länderspielphase nominierte. Medienberichten zufolge plagt Messi eine Muskelverletzung, die sich der 37-Jährige von Inter Miami in der MLS-Partie bei Atlanta United (2:1) zugezogen hat.

Argentinien steht als Tabellenführer der südamerikanischen Qualifikationsgruppe dicht vor der Teilnahme an der WM in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer 2026. Bei noch sechs ausstehenden Partien beträgt der Vorsprung auf Tabellenplatz sieben, der nur für die interkontinentalen Play-offs berechtigt, bereits zwölf Punkte.

Die Argentinier, bei denen Exequiel Palacios von Meister Bayer Leverkusen im Aufgebot steht, müssen am Freitagabend in Uruguay ran, am 25. März (Ortszeit) wartet dann das Prestigeduell mit Rekordweltmeister Brasilien - die Seleção steht dabei als Tabellenfünfter unter Druck.