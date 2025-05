Millioneninvestitionen: Mexiko-Stadt "bereit" für WM 2026

Mexiko-Stadt sieht sich gerüstet für das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026. "Mehr als fünf Millionen Menschen werden in Mexiko-Stadt erwartet", sagte Innenministerin Rosa Icela Rodriguez bei der Vorstellung des Programms und des Organisationskomitees am Mittwoch (Ortszeit). Regierung und lokale Behörden arbeiten zusammen, "um sicherzustellen, dass das Erlebnis sicher und reibungslos verläuft", erläuterte sie.

Das legendäre Aztekenstadion, in dem bereits die WM-Endspiele 1970 und 1986 ausgetragen wurden, wird derzeit für über 100 Millionen Dollar renoviert. Es werde zum Eröffnungsspiel fertig sein, versprach der Generaldirektor des Stadions, Felix Aguirre.

Angesichts der Sicherheitsbedenken in dem von krimineller Gewalt geplagten Land kündigte die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Clara Brugada, die Anschaffung von 40.000 neuen Kameras an, womit sich die Gesamtzahl auf 123.000 erhöhen würde. "Wir werden die am stärksten videoüberwachte Stadt in ganz Amerika sein", sagte sie.

Die Organisatoren fordern eine Weltmeisterschaft ohne Homophobie, Rassismus und andere Angriffe auf die bürgerlichen Freiheiten. Der Weltverband FIFA hat Mexiko wegen homophober Gesänge von Fans in den Stadien wiederholt bestraft.

Die WM-Endrunde 2026 (11. Juni bis 19. Juli) in den USA, Mexiko und Kanada wird die erste mit drei Gastgebernationen und die erste mit 48 Teilnehmernationen. Drei der 16 ausgewählten Standorte befinden sich in Mexiko: Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey.