Nach Amoklauf in Graz: Österreich gewinnt in San Marino

Unter dem Eindruck des Amoklaufs in Graz hat die österreichische Fußball-Nationalmannschaft in San Marino auch ihr zweites WM-Qualifikationsspiel gewonnen. Nach dem 4:0 (4:0) in Serravalle und dem Sieg gegen Rumänien fünf Tage zuvor in Wien (2:1) liegt das Team von Ralf Rangnick mit sechs Punkten auf dem zweiten Platz in der Gruppe H.

Tabellenführer mit drei Siegen aus drei Spielen ist Bosnien-Herzegowina. Die mit Österreich punktgleichen Rumänen bestritten beim 2:0 (2:0) gegen Zypern schon ihre vierte Partie.

Vor dem Spiel gab es im Stadion in Serravalle eine Schweigeminute, nachdem am Vormittag ein Amokläufer an einer Schule in Graz zehn Menschen und auch sich selbst getötet hatte.

Zweifacher Torschütze der Österreicher, die mit Trauerflor spielten, war der ehemalige Bundesliga-Profi Marko Arnautovic (3. und 15.), der allerdings auch einen Foulelfmeter vergab (85.). Außerdem trafen Michael Gregoritsch vom SC Freiburg (15.) und Christoph Baumgartner von RB Leipzig (27.).