Ödegaard-Rückkehr "eine Frage von Wochen"

Kapitän Martin Ödegaard fehlt dem Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal noch für längere Zeit und könnte auch die beiden letzten Gruppenspiele mit Norwegen in der WM-Qualifikation verpassen. "Es ist eine Frage von Wochen. Es gibt kein Datum für seine Rückkehr, auch wenn er gute Fortschritte macht", sagte Arsenals Teammanager Mikel Arteta am Freitag, "wir müssen abwarten, wie es weitergeht."

Ödegaard hatte sich Anfang des Monats im Heimspiel gegen West Ham United (2:0) bei einem Zusammenprall eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen. Zuvor war der Offensivspieler bereits von Schulterproblemen gestoppt worden. "Er hatte diese Saison großes Pech mit Verletzungen", so Arteta.

Wegen der Knieverletzung fehlte Ödegaard den in der Qualifikation für die WM 2026 noch verlustpunktfreien Norwegern zuletzt gegen Israel (5:0). Im nächsten Länderspielfenster trifft der Tabellenführer der Gruppe I auf Estland (13. November) und Verfolger Italien (16.).