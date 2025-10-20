Potter übernimmt schwedische Nationalelf

Der Engländer Graham Potter soll die schwächelnde schwedische Fußball-Nationalmannschaft doch noch zur WM 2026 führen. Der 50-Jährige wurde vom schwedischen Verband am Montag als Nachfolger des in der vergangenen Woche entlassenen Nationaltrainers Jon Dahl Tomasson bestätigt. Sein Vertrag läuft zunächst nur bis zu den möglichen Play-off-Spielen im März und würde sich im Falle des Erreichens der Endrunde bis zum Turnier in den USA, Mexiko und Kanada verlängern.

"Ich möchte den Traum der Fans von einem WM-Sommer zusammen mit den Spielern erfüllen", sagte Potter. Doch das wird schwer: Nach der jüngsten 0:1-Niederlage in der Qualifikation gegen Kosovo ist Schweden in der Gruppe B mit einem Punkt aus vier Spielen Letzter.

Das Landslaget verfüge allerdings über "fantastische Spieler, die unter der Woche in den besten Ligen der Welt liefern", sagte Potter, der von 2011 bis 2018 für Östersunds FK tätig war. Danach arbeitete er für Swansea City, Brighton & Hove Albion, den FC Chelsea und zuletzt West Ham United, wo er Ende September entlassen worden war.

"Wir wissen alle um die Lage, in der wir uns befinden", sagte Verbandsdirektor Kim Källström. Potter werde der Mannschaft um die Topstürmer Alexander Isak und Viktor Gyökeres aber mit seinen "Führungsqualitäten" weiterhelfen.