Tuchels "fantastischer Abend" in Wembley

Thomas Tuchel rieb sich die Hände, trank in Ruhe einen Schluck Wasser - und sprach dann über sein "aufregendes" England-Debüt. Es sei ein "fantastischer Abend" bei perfekten Bedingungen gewesen, sagte der neue Trainer der Three Lions und gab zu: "Ich war vorher etwas nervös".

Sein Team aber hatte ihm durch ein souveränes 2:0 in der WM-Qualifikation gegen Albanien einen gelungenen Einstand und somit eine "tolle Erfahrung" beschert. Vor dem Anpfiff war der Trainer im ausverkauften Wembley-Stadion mit einem Banner begrüßt worden, auf dem stand: "Welcome to the home of football, Thomas".

Mit seinen ersten Minuten als Nationaltrainer im Mutterland des Fußballs war Tuchel dann auch ziemlich zufrieden. "Wir haben dominant angefangen", sagte er. Der 18 Jahre alte Myles Lewis-Skelly (20.) krönte die Anfangsphase mit seinem ersten Tor im ersten Länderspiel. Der Linksverteidiger sei im Training "erstaunlich" gewesen, erklärte Tuchel die Aufstellung des Arsenal-Profis und lobte dessen "Selbstvertrauen" sowie seinen "offenen und reifen" Charakter.

Das zweite Tor schoss Kapitän Harry Kane (79.), den der Trainer aus seiner Zeit bei Bayern München bestens kennt. Im Trikot der Three Lions sei Kane "noch selbstbewusster" und "in seinem Umfeld als natürlicher Anführer", stellte Tuchel fest. Der Stürmer vergab aber auch einige der Chancen, die sich die Engländer, anders als noch zum Ende der Ära von Tuchels Vorgänger Gareth Southgate, regelmäßig erarbeiteten. Defensiv gefordert wurde das Team kaum.

Tuchel, der aus der Coaching-Zone regelmäßig und energisch Ansagen gab, sah aber auch Verbesserungspotenzial: Nach der Pause sei seine Mannschaft "nicht mehr diszipliniert genug in der Struktur" gewesen. Er wünschte sich zudem mehr Druck von den Flügelspielern.

Nach dem erfolgreichen Debüt blickte der Coach optimistisch voraus: "Hoffentlich gibt uns das Selbstvertrauen, um schnell besser zu werden und auf unseren Stil zu vertrauen." Dann versprach er: "Wir werden besser werden, da bin ich mir sicher."

Schon am Montag (20.45 Uhr/DAZN) geht es in der Gruppe K für Tuchel und England weiter, wenn Lettland in Wembley gastiert.