Thomas Tuchel hat ein gelungenes Debüt als Trainer der englischen Nationalmannschaft gefeiert. Der angekündigte Hurra-Fußball lässt allerdings noch auf sich warten, kritisiert die gefürchtete englische Presse.

Das souveräne 2:0 in der WM-Qualifikation gegen Albanien war zwar ein gelungener Einstand für Thomas Tuchel als Trainer der "Three Lions". Die große Euphorie konnte der Neue an der Seitenlinie aber noch nicht entfachen.

"Es war nicht gerade die aufregende Achterbahnfahrt, die uns Thomas Tuchel versprochen hatte", schrieb "The Sun". "Es war kein Abend, an dem Thomas Tuchels England die Herzen höher schlagen ließ", kommentierte der "Guardian".

Auch der Trainer selbst erkannte, dass die Leistung seines Teams nicht der angekündigte Hurra-Fußball war. "Ich verstehe, dass es nicht gerade mitreißend anzusehen war. Aber wir mussten trotzdem tun, was getan werden musste", sagte er bei der "BBC".

Für Tuchel sei das Debüt trotzdem "aufregend" gewesen: "Ich war vorher etwas nervös." Dabei bescherten die Fans dem Deutschen im ausverkauften Wembley-Stadion schon vor dem Anpfiff eine warme Begrüßung: "Welcome to the home of football, Thomas", stand auf einem Banner.