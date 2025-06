Venezuela träumt von WM-Premiere

Mit einem 2:0 (2:0) gegen Bolivien hat Venezuela dem Traum von der ersten Teilnahme an einer Fußball-WM-Endrunde Nahrung gegeben. Vor den drei ausstehenden Eliminatorias-Spieltagen liegen die Vinotintos nur noch drei Punkte hinter Ex-Weltmeister Uruguay und Kolumbien, das im zweiten Freitagsspiel beim 0:0 daheim gegen Peru patzte. Als Tabellensiebter würde Venezuela an den interkontinentalen Play-offs teilnehmen, doch sind nun auch Südamerikas sechs Direkttickets in Reichweite.